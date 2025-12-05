Ричмонд
Россия прекратила часть военных соглашений с Канадой, Францией и Португалией

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ денонсировало три соглашения 1989−2000-х годов о сотрудничестве в военной сфере — с Канадой, Францией и Португалией. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Источник: РИА "Новости"

«Прекратить соглашение между правительством СССР и правительством Канады относительно визитов по военной линии, подписанное в Москве 20 ноября 1989 года, соглашение между правительством РФ и правительством Французской Республики о сотрудничестве в области обороны, подписанное в Москве 4 февраля 1994 года, и соглашение между правительством РФ и правительством Португальской Республики о сотрудничестве в военной области, подписанное в Москве 4 августа 2000 года», — говорится в тексте документа.

МИД РФ поручено уведомить Канаду, Францию и Португалию о принятом решении.

