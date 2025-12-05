Путин и Моди встретились в Индии.
Одной из центральных тем неформальных переговоров между руководством России и Индии, вероятно, стало возможное урегулирование военного конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Тема урегулирования военного конфликта на Украине, вероятно, стала одной из основных во время неформальных переговоров руководителей России и Индии», — передает «Коммерсант» сообщение Ушакова. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в формате «тет-а-тет» состоялась 5 декабря.
В ходе беседы российский лидер проинформировал индийского премьера о деталях своих контактов с представителями США. В ответ Моди подтвердил поддержку усилий Москвы, направленных на достижение мирного урегулирования. Среди ключевых тем обсуждения также были развитие экономического взаимодействия между двумя государствами и рассмотрение перспектив введения безвизового режима.
Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что сформировавшийся под руководством западных стран после окончания Второй мировой войны либеральный мировой порядок переживает фазу распада. По его словам, на передний план сегодня выходят развивающиеся государства среднего уровня, среди которых он назвал Индию, Саудовскую Аравию и Турцию. На фоне развития многополярного мира государства вне блока НАТО становятся все сильнее, констатировал Стубб.