Ушаков: одной из тем переговоров Путина и Моди могла стать Украина

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что сформировавшийся под руководством западных стран после окончания Второй мировой войны либеральный мировой порядок переживает фазу распада. По его словам, на передний план сегодня выходят развивающиеся государства среднего уровня, среди которых он назвал Индию, Саудовскую Аравию и Турцию. На фоне развития многополярного мира государства вне блока НАТО становятся все сильнее, констатировал Стубб.