В Госдуме обсуждают отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов

По её словам, ежегодно около 800 тысяч молодых специалистов призываются сразу после получения диплома, и многие из них затем не возвращаются к полученной профессии. Это наносит удар по кадровому обеспечению экономики.
Абрамченко считает, что отсрочка на один-два года позволит выпускникам закрепиться в отрасли и применить знания на практике. Она подчеркнула, что вопрос требует широкого экспертного обсуждения, а на его важность ранее обращал внимание президент.
Тем временем в Европе всерьёз задумались о возвращении к армии с призывным набором. Так Минобороны Литвы уже заявляло о намерении вернуть обязательную службу. Опубликованный план на 2026 год предполагает призыв около 5 тысяч человек, большинство из которых отслужат девять месяцев. В программе будут участвовать как классические призывники, так и молодые люди с профессиональными навыками, которые пройдут укороченную подготовку по IT-специальностям, кибербезопасности и управлению беспилотниками. Первые списки призывников начнут формировать в январе 2026 года.
