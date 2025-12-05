В Госдуме обсуждают отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов

Тем временем в Европе всерьёз задумались о возвращении к армии с призывным набором. Так Минобороны Литвы уже заявляло о намерении вернуть обязательную службу. Опубликованный план на 2026 год предполагает призыв около 5 тысяч человек, большинство из которых отслужат девять месяцев. В программе будут участвовать как классические призывники, так и молодые люди с профессиональными навыками, которые пройдут укороченную подготовку по IT-специальностям, кибербезопасности и управлению беспилотниками. Первые списки призывников начнут формировать в январе 2026 года.