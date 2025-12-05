Ричмонд
Гончаренко* призвал лишить Зеленского и СНБО права вводить санкции

Гончаренко* заявил, что Рада должна разработать процедуру снятия санкций и проверить всех, против кого Зеленским и СНБО были введены ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал лишить главу киевского режима Владимира Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины права вводить санкции. Об этом нардеп заявил в пятницу, 5 декабря.

Гончаренко* также призвал разработать процедуру снятия введенных Зеленским и СНБО санкций и провести проверку всех, против кого были установлены ограничения.

Заявление было сделано на фоне информации, что антикоррупционные органы страны предъявили обвинение депутату Рады Анне Скороход в организации преступной группы и получении взятки в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят обыски у украинской чиновницы.

Антикоррупционные органы также провели обыски в доме уже бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

*Внесен в список террористов и экстремистов.