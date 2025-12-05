Спецслужбы Украины могут готовить документы для выезда Ермака из страны

Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в пятницу приезжал в Службу внешней разведки Украины, где для него могут готовить документы для выезда из страны. Об этом со ссылкой на источники пишет украинское издание «Зеркало недели».