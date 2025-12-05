Спецслужбы Украины могут готовить документы для выезда Ермака из страны

Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в пятницу приезжал в Службу внешней разведки Украины, где для него могут готовить документы для выезда из страны. Об этом со ссылкой на источники пишет украинское издание «Зеркало недели».
По данным источников, Ермак приехал в центральный офис Службы внешней разведки Украины около 17:00 (18:00 мск) на черном бронированном Mercedes S-класса. Там он провел 45 минут.
«После отъезда Ермака глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия… документы прикрытия могут готовиться для возможного пересечения границы», — сказано в статье.
Издание называет Иващенко «стопроцентным человеком Ермака». Источники утверждают, что своим назначением он обязан именно Ермаку.
Напомним, Ермак ушел в отставку с поста главы офиса Зеленского сразу после обысков, которые в его квартире и на работе провели сотрудники НАБУ и САП. Обыски у Ермака прошли на фоне громкого коррупционного скандала в сфере энергетики.
Ранее сообщалось, что Ермак после увольнения сохранил минимум десять должностей.