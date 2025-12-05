Сын основателя «Грузинской мечты» Иванишвили оказался гражданином РФ

Сейчас Бера Иванишвили является владельцем двух компаний, в документах он указан гражданином Грузии и России. Сын политика проживает в Южной Корее и позиционирует себя в качестве исполнителя рэпа. Сам же Бидзина Иванишвили является влиятельным лицом в своей стране, грузинские СМИ имеют его «фактическим лидером».
Ранее сообщалось, что Грузия ужесточает правила въезда для иностранцев: теперь для посещения страны потребуется медицинская страховка. Так, с 1 января 2026 года для россиян и прочих иностранцев станет обязательным оформление страховых полисов. При их отсутствии возможен отказ во въезде и штрафные санкции. Соответствующие поправки внесены в закон Грузии «О туризме».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.