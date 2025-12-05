Ричмонд
ЕС и G7 рассматривают запрет на морские перевозки российской нефти

Страны «Группы семи» и Европейского союза обсуждают запрет на морские перевозки российских нефтепродуктов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

«Страны “группы семи” и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ к услугам морских перевозок для снижения доходов от нефти», — указано в материале.

Агентство уточняет: полный запрет на морские перевозки российской нефти могут включить в новый пакет антироссийских санкций ЕС.

По данным Reuters, Россия отправляет больше трети своей нефти на экспорт западными танкерами. Основные направления — Индия и Китай. В этих поставках участвуют западные судоходные компании. Новый запрет полностью остановит такую торговлю.

Ранее Life.ru сообщал, что страны ОПЕК+ подтвердили действующие договорённости и оставили квоты на добычу нефти без изменений до конца 2026 года. Участники также согласовали механизм расчёта базовых уровней добычи на 2027 год. Отдельно «восьмёрка» ведущих производителей, включая Россию и Саудовскую Аравию, решила не увеличивать добычу в первом квартале 2026 года.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше