ЕС и G7 рассматривают запрет на морские перевозки российской нефти

«Страны “группы семи” и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ к услугам морских перевозок для снижения доходов от нефти», — указано в материале.
Агентство уточняет: полный запрет на морские перевозки российской нефти могут включить в новый пакет антироссийских санкций ЕС.
По данным Reuters, Россия отправляет больше трети своей нефти на экспорт западными танкерами. Основные направления — Индия и Китай. В этих поставках участвуют западные судоходные компании. Новый запрет полностью остановит такую торговлю.
Ранее Life.ru сообщал, что страны ОПЕК+ подтвердили действующие договорённости и оставили квоты на добычу нефти без изменений до конца 2026 года. Участники также согласовали механизм расчёта базовых уровней добычи на 2027 год. Отдельно «восьмёрка» ведущих производителей, включая Россию и Саудовскую Аравию, решила не увеличивать добычу в первом квартале 2026 года.
