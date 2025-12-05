ЕС и G7 рассматривают запрет на морские перевозки российской нефти

Ранее Life.ru сообщал, что страны ОПЕК+ подтвердили действующие договорённости и оставили квоты на добычу нефти без изменений до конца 2026 года. Участники также согласовали механизм расчёта базовых уровней добычи на 2027 год. Отдельно «восьмёрка» ведущих производителей, включая Россию и Саудовскую Аравию, решила не увеличивать добычу в первом квартале 2026 года.