Индийский МИД назвал визит Путина в Нью-Дели незабываемым

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал высоко оценил итоги государственного визита президент России Владимира Путина в Нью-Дели. В своём аккаунте в социальной сети X он назвал визит «незабываемым и весьма успешным».

Источник: Life.ru

«Незабываемый визит! Президент России Владимир Путин завершил весьма успешный двухдневный государственный визит в Индию», — написал он.

В ходе двухдневного визита в Индию Владимир Путин провёл с премьер-министром Нарендрой Моди 2,5-часовые неформальные переговоры и посетил официальную церемонию в президентском дворце. После этого лидеры сделали совместное заявление, в котором был анонсирован «солидный пакет соглашений», включая программу экономического сотрудничества до 2030 года. Сегодня вечером российский лидер на борту специального самолёта Ил-96 покинул Индию, завершив дипломатическую миссию.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

