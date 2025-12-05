Индийский МИД назвал визит Путина в Нью-Дели незабываемым

«Незабываемый визит! Президент России Владимир Путин завершил весьма успешный двухдневный государственный визит в Индию», — написал он.
В ходе двухдневного визита в Индию Владимир Путин провёл с премьер-министром Нарендрой Моди 2,5-часовые неформальные переговоры и посетил официальную церемонию в президентском дворце. После этого лидеры сделали совместное заявление, в котором был анонсирован «солидный пакет соглашений», включая программу экономического сотрудничества до 2030 года. Сегодня вечером российский лидер на борту специального самолёта Ил-96 покинул Индию, завершив дипломатическую миссию.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.