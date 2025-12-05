Посол РФ Келин назвал провокацию со Скрипалями делом рук спецслужб Британии

Келин указал, что ситуация в Солсбери не была выгодна для России, но сыграла на руку британским властям на фоне сложностей, возникших после выхода из ЕС. По его словам, антироссийская истерия помогла отвлечь внимание британцев от кризиса. Вместе с тем, занимавшая тогда пост премьера Британии Тереза Мэй использовала произошедшее, чтобы укрепить свой авторитет в Европе как лидера, противостоящего России.