Провокация со Скрипалями является делом рук спецслужб Британии, нужна она была для отвлечения внимания британцев от кризиса с Brexit. Об этом в пятницу заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, комментируя итоги официального расследования гибели в 2018 году британки Дон Стерджес, которую в документе назвали случайной жертвой инцидента в Солсбери.
«Провокация со Скрипалями — дело рук британских спецслужб, которые известны своими изощренными операциями по всему миру», -отметил российский посол.
Келин указал, что ситуация в Солсбери не была выгодна для России, но сыграла на руку британским властям на фоне сложностей, возникших после выхода из ЕС. По его словам, антироссийская истерия помогла отвлечь внимание британцев от кризиса. Вместе с тем, занимавшая тогда пост премьера Британии Тереза Мэй использовала произошедшее, чтобы укрепить свой авторитет в Европе как лидера, противостоящего России.
В четверг власти Великобритании опубликовали выводы официального расследования гибели в 2018 году в Солсбери британки Дон Стерджес. Из них следует, что женщина стала случайной жертвой ЧП в Солсбери, где 4 марта 2018 года были отравлены осужденный в РФ за госизмену экс- офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.