Россия разорвала военные договоры с Францией, Канадой и Португалией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении военных договоров с Канадой, Францией и Португалией. Информация об этом размещена на сайте официального опубликования правовых актов.

Расторгнутые соглашения действовали со времен СССР.

«Прекратить соглашение между правительством СССР и правительством Канады относительно визитов по военной линии. Соглашение между правительством РФ и правительством Франции о сотрудничестве в области обороны. И соглашение с правительством Португалии о сотрудничестве в военной области», — говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, подписанные договоры датируются 1989-ым, 1994-ым и 2000-ым годами. Об их расторжении МИД России уведомит канадскую, французскую и португальскую стороны.