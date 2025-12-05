Ушаков: Путин хорошо знает спецпосланника США Уиткоффа

«Путин хорошо знает Уиткоффа», — отметил Ушаков, напомнив, что это уже шестая встреча лидеров с начала года.
Он добавил, что собеседники понимают друг друга с полуслова. Встреча 2 декабря в Кремле, посвящённая украинскому урегулированию, продлилась пять часов и была, по словам Путина, очень полезной.
Напомним, 2 декабря в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем главы США Джаредом Кушнером. Основной темой встречи стало обсуждение вопросов урегулирования конфликта на Украине. Участники переговоров охарактеризовали диалог как продуктивный. Подробности обсуждения и итоги встречи были освещены изданием Life.ru.
