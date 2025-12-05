Ричмонд
Ушаков: Путин хорошо знает спецпосланника США Уиткоффа

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства Владимир Путин хорошо знаком с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, и их диалог носит дружеский характер. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Источник: Life.ru

«Путин хорошо знает Уиткоффа», — отметил Ушаков, напомнив, что это уже шестая встреча лидеров с начала года.

Он добавил, что собеседники понимают друг друга с полуслова. Встреча 2 декабря в Кремле, посвящённая украинскому урегулированию, продлилась пять часов и была, по словам Путина, очень полезной.

Напомним, 2 декабря в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем главы США Джаредом Кушнером. Основной темой встречи стало обсуждение вопросов урегулирования конфликта на Украине. Участники переговоров охарактеризовали диалог как продуктивный. Подробности обсуждения и итоги встречи были освещены изданием Life.ru.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

