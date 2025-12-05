В МИД Индии сообщили, что визит Путина был незабываемым и успешным

«Незабываемый визит! Президент России Владимир Путин завершил весьма успешный двухдневный государственный визит в Индию», — написал Джайсвал в соцсети X.
Государственный визит российского лидера в Индию проходил
Также Путин и Моди выступили на пленарной сессии Российско-индийского бизнес-форума. Президент России отметил, что цель визита российской делегации заключалась не только в обсуждении вопросов энергетики и подписании контрактов, но и в том, чтобы развивать многоплановые отношения с Индией по разным направлениям.