В МИД Индии сообщили, что визит Путина был незабываемым и успешным

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Индию был незабываемым и весьма успешным, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Источник: © РИА Новости

«Незабываемый визит! Президент России Владимир Путин завершил весьма успешный двухдневный государственный визит в Индию», — написал Джайсвал в соцсети X.

Государственный визит российского лидера в Индию проходил 4—5 декабря. Ранее в пятницу состоялись его переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, а позже в этот день он отдельно побеседовал с президентом Индии Дроупади Мурму. Во время государственного приема Путин отметил, что переговоры прошли в открытой и конструктивной атмосфере.

Также Путин и Моди выступили на пленарной сессии Российско-индийского бизнес-форума. Президент России отметил, что цель визита российской делегации заключалась не только в обсуждении вопросов энергетики и подписании контрактов, но и в том, чтобы развивать многоплановые отношения с Индией по разным направлениям.

