Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мантуров заявил о готовности РФ принять сколько угодно специалистов из Индии

Соглашение о мобильности рабочей силы подписали на саммите в Нью-Дели — спрос в России на кадры из Индии огромен. Об сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия может принимать неограниченное число специалистов из Индии. Это стало возможным после подписания соглашения о мобильности рабочей силы между двумя странами. По его словам, в обрабатывающих отраслях промышленности не хватает как минимум 800 тысяч человек. В торговле — ещё около 1,5 миллиона. Сюда же добавляются сфера услуг и строительство. Мантуров считает, что у России и Индии есть широкое поле для сотрудничества.

«Мы готовы принять неограниченное количество [человек]. Только для обрабатывающих отраслей промышленности нужно плюсом к существующему [числу] минимум 800 тыс. человек», — приводит слова Мантурова ТАСС.

Ранее Life.ru сообщил, что президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Индию и уже вылетел обратно. Самолёт Ил-96 из специального лётного отряда «Россия» ждал главу государства на авиабазе индийских ВВС Палам. Перед этим глава государства провёл с премьер-министром страны Нарендрой Моди неформальные переговоры, которые длились 2,5 часа. После сегодня Путин прибыл в президентский дворец Раштрапати Бхаван в Нью-Дели на официальную церемонию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше