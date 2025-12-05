Мантуров заявил о готовности РФ принять сколько угодно специалистов из Индии

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия может принимать неограниченное число специалистов из Индии. Это стало возможным после подписания соглашения о мобильности рабочей силы между двумя странами. По его словам, в обрабатывающих отраслях промышленности не хватает как минимум 800 тысяч человек. В торговле — ещё около 1,5 миллиона. Сюда же добавляются сфера услуг и строительство. Мантуров считает, что у России и Индии есть широкое поле для сотрудничества.