Мантуров заявил о готовности РФ принять сколько угодно специалистов из Индии

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия может принимать неограниченное число специалистов из Индии. Это стало возможным после подписания соглашения о мобильности рабочей силы между двумя странами. По его словам, в обрабатывающих отраслях промышленности не хватает как минимум 800 тысяч человек. В торговле — ещё около 1,5 миллиона. Сюда же добавляются сфера услуг и строительство. Мантуров считает, что у России и Индии есть широкое поле для сотрудничества.
«Мы готовы принять неограниченное количество [человек]. Только для обрабатывающих отраслей промышленности нужно плюсом к существующему [числу] минимум 800 тыс. человек», — приводит слова Мантурова ТАСС.
Ранее Life.ru сообщил, что президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Индию и уже вылетел обратно. Самолёт Ил-96 из специального лётного отряда «Россия» ждал главу государства на авиабазе индийских ВВС Палам. Перед этим глава государства провёл с премьер-министром страны Нарендрой Моди неформальные переговоры, которые длились 2,5 часа. После сегодня Путин прибыл в президентский дворец Раштрапати Бхаван в Нью-Дели на официальную церемонию.
