Трамп получил Премию мира ФИФА и назвал её одной из великих почестей

Президент США Дональд Трамп заявил, что вручение ему Премии мира ФИФА является одной из величайших наград в его жизни. Соответствующее заявление он сделал во время жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящей в Центре Кеннеди в Вашингтоне.