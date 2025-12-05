Трамп получил Премию мира ФИФА и назвал её одной из великих почестей

«Это поистине одна из великих почестей в моей жизни», — сказал Трамп.
Он также поблагодарил свою семью, особо отметив первую леди Меланию Трамп. Американский лидер неоднократно заявлял, что заслужил Нобелевскую премию мира, которая в 2025 году была присуждена венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо.
О вручении Премии мира ФИФА Дональду Трампу стало известно заранее. Мероприятие открылось двухчасовой программой, начавшейся с выступления Андреа Бочелли. После этого президент ФИФА Джанни Инфантино представил Трампа в качестве лауреата премии.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.