Трамп получил Премию мира ФИФА и назвал её одной из великих почестей

Президент США Дональд Трамп заявил, что вручение ему Премии мира ФИФА является одной из величайших наград в его жизни. Соответствующее заявление он сделал во время жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящей в Центре Кеннеди в Вашингтоне.

Источник: Life.ru

«Это поистине одна из великих почестей в моей жизни», — сказал Трамп.

Он также поблагодарил свою семью, особо отметив первую леди Меланию Трамп. Американский лидер неоднократно заявлял, что заслужил Нобелевскую премию мира, которая в 2025 году была присуждена венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо.

О вручении Премии мира ФИФА Дональду Трампу стало известно заранее. Мероприятие открылось двухчасовой программой, начавшейся с выступления Андреа Бочелли. После этого президент ФИФА Джанни Инфантино представил Трампа в качестве лауреата премии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

