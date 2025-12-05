Россия денонсировала военные соглашения с Канадой, Францией и Португалией

Речь идёт о документах, подписанных в разное время: с Канадой — ещё в 1989 году, с Францией — в 1994-м, а с Португалией — в 2000-м. В тексте распоряжения прямо указано прекратить эти соглашения о визитах по военной линии и сотрудничестве в области обороны. Теперь МИД России должен официально уведомить об этом решении власти трёх стран.