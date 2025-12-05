Посол Нечаев: любые операции с активами РФ станут кражей с последствиями

Евросоюз и страны G7 заморозили активов РФ на 300 млрд евро. Из них в ЕС находится более 200 млрд евро. С января по ноябрь 2025 года Европа направила на помощь Киеву 18,1 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.