Посол Нечаев: любые операции с активами РФ станут кражей с последствиями

Посол РФ в ФРГ предупредил о масштабных последствиях в случае изъятия активов России.

Источник: Аргументы и факты

Любые операции с замороженными активами России без согласия Москвы станут кражей с масштабными последствиями. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Любая операция с суверенными активами России без согласия России будет представлять собой кражу. И очевидно, что кража российских государственных средств будет иметь масштабные последствия», — подчеркнул посол в заявлении, направленном агентству Франс Пресс.

Еврокомиссия добивается от стран ЕС согласия на использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Обсуждается сумма от 185 млрд евро до 210 млрд евро. Их предлагают использовать в виде кредита Киеву.

Евросоюз и страны G7 заморозили активов РФ на 300 млрд евро. Из них в ЕС находится более 200 млрд евро. С января по ноябрь 2025 года Европа направила на помощь Киеву 18,1 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.

Ранее в МИД РФ сообщили о готовящемся пакете ответных мер на случай воровства Евросоюзом российских активов.

