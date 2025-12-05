Посол Нечаев: любые операции с активами РФ станут кражей с последствиями

Любые операции с замороженными активами России без согласия Москвы станут кражей с масштабными последствиями. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
«Любая операция с суверенными активами России без согласия России будет представлять собой кражу. И очевидно, что кража российских государственных средств будет иметь масштабные последствия», — подчеркнул посол в заявлении, направленном агентству Франс Пресс.
Еврокомиссия добивается от стран ЕС согласия на использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Обсуждается сумма от 185 млрд евро до 210 млрд евро. Их предлагают использовать в виде кредита Киеву.
Ранее в МИД РФ сообщили о готовящемся пакете ответных мер на случай воровства Евросоюзом российских активов.