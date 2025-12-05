Рубио назвал штраф Еврокомиссии против X атакой на народ США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение Европейской комиссии оштрафовать социальную сеть X на 120 миллионов евро (около 140 миллионов долларов) является атакой на американский народ и цифровые ресурсы США. Он подчеркнул, что «дни цензурирования американцев в сети окончены», расценив действия Евросоюза как вмешательство иностранных правительств.