Рубио назвал штраф Еврокомиссии против X атакой на народ США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение Европейской комиссии оштрафовать социальную сеть X на 120 миллионов евро (около 140 миллионов долларов) является атакой на американский народ и цифровые ресурсы США. Он подчеркнул, что «дни цензурирования американцев в сети окончены», расценив действия Евросоюза как вмешательство иностранных правительств.

Штраф был наложен на соцсеть за нарушение европейского Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который требует от онлайн-платформ борьбы с незаконным контентом, обеспечения прозрачности и защиты пользователей. Представитель ЕК Тома Ренье подтвердил взыскание, отметив, что X не выполнила обязательств по созданию безопасного цифрового пространства.

Ранее Рубио выразил сомнения в способности Европы разрешить украинский кризис. Госсекретарь США выразил уверенность в ведущей роли Штатов в решении данной проблемы, сославшись на уникальность американской компетенции и ресурсов.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

