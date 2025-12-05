Штраф был наложен на соцсеть за нарушение европейского Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который требует от онлайн-платформ борьбы с незаконным контентом, обеспечения прозрачности и защиты пользователей. Представитель ЕК Тома Ренье подтвердил взыскание, отметив, что X не выполнила обязательств по созданию безопасного цифрового пространства.
Ранее Рубио выразил сомнения в способности Европы разрешить украинский кризис. Госсекретарь США выразил уверенность в ведущей роли Штатов в решении данной проблемы, сославшись на уникальность американской компетенции и ресурсов.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.