Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом Премии мира Международной федерации футбола (ФИФА). Она была вручена ему во время жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящей в Вашингтоне, сообщает The Guardian.
По словам Трампа, для него большая честь быть удостоенным этой премии. «Я бы хотел всех поблагодарить. Мир стал безопаснее», — отметил американский лидер.
Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о создании Премии мира ФИФА 5 ноября, добавив, что она будет вручаться каждый год «личностям, которые помогают объединить людей в мире».
Знак премии представляет собой довольно массивный кубок в виде четырех кистей рук в натуральную величину, которые кончиками пальцев держат земной шар. Ранее не сообщалось, как он будет выглядеть. -0-