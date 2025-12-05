Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом Премии мира Международной федерации футбола (ФИФА). Она была вручена ему во время жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящей в Вашингтоне, сообщает The Guardian.