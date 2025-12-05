Россия расторгла соглашения о военном сотрудничестве с Канадой, Францией и Португалией. Соответствующее распоряжение в пятницу, 5 декабря, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Соглашение между СССР и Канадой по поводу визитов по военной линии было подписано в Москве 20 ноября 1989 года, а российско-французский документ о сотрудничестве в области обороны — 4 февраля 1994 года. Соглашение между Москвой и Лиссабоном о военном сотрудничестве в свою очередь было подписано 4 августа 2000 года.
Мишустин также поручил Министерству иностранных дел России уведомить эти страны о решении, передает официальный портал опубликования правовых актов.
18 апреля представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Киев расторг временное соглашение с Россией относительно гарантий прав граждан этих стран, работавших в районах Крайнего Севера.
16 мая Тарас Мельничук сообщил, что Украина вышла из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. По его словам, представители государств подписали этот документ в Киеве 24 июня 1993 года.