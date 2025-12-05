Россия прекратила военные соглашения с Канадой, Францией и Португалией

Соглашение между СССР и Канадой по поводу визитов по военной линии было подписано в Москве 20 ноября 1989 года, а российско-французский документ о сотрудничестве в области обороны — 4 февраля 1994 года. Соглашение между Москвой и Лиссабоном о военном сотрудничестве в свою очередь было подписано 4 августа 2000 года.