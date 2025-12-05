Ричмонд
Россия прекратила соглашения с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере

МИД РФ поручили уведомить соответствующие государства о принятом решении.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России прекратило соглашения о сотрудничестве в военной сфере с Канадой, Францией и Португалией. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое было опубликовано на сайте правовых актов.

При этом отмечается, что Министерству иностранных дел России было поручено уведомить соответствующие государства о принятом решении.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что Россия никому не угрожает, но должна быть готова к отражению любой агрессии в отношении ОДКБ.

Ранее KP.RU писал, что Россия проведет ряд учений сил ОДКБ. Отдельного внимания, как заметил президент России, требуют вопросы развития авиационных сил организации и системы противовоздушной обороны.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше