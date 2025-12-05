Россия прекратила соглашения с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере

Правительство России прекратило соглашения о сотрудничестве в военной сфере с Канадой, Францией и Португалией. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое было опубликовано на сайте правовых актов.
При этом отмечается, что Министерству иностранных дел России было поручено уведомить соответствующие государства о принятом решении.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что Россия никому не угрожает, но должна быть готова к отражению любой агрессии в отношении ОДКБ.
Ранее KP.RU писал, что Россия проведет ряд учений сил ОДКБ. Отдельного внимания, как заметил президент России, требуют вопросы развития авиационных сил организации и системы противовоздушной обороны.