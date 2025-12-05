Маск раскритиковал ЕС за многомиллионный штраф против Х

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье сообщил, что платформа X оштрафована за нарушение закона о цифровых услугах.
«Без свободы слова Запад падет», — подчеркнул Маск на своей странице в соцсети X.
Миллиардер также обратил внимание на комментарий одного из пользователей Х, который считает, что Евросоюз оштрафовал платформу, потому что она «угрожает тоталитарному режиму» Европы.
«Именно так», — согласился Маск.
Напомним, Томас Ренье пояснил, что соцсеть Х нарушила нормы прозрачности.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
