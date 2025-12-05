Ричмонд
Маск раскритиковал ЕС за многомиллионный штраф против Х

Маск заявил, что в Европе нет свободы слова.

Источник: Аргументы и факты

Американский миллиардер Илон Маск обрушился с критикой на Евросоюз, который оштрафовал принадлежащую ему соцсеть X* на 120 млн евро. Предприниматель отметил, что без свободы слова Запад падет.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье сообщил, что платформа X оштрафована за нарушение закона о цифровых услугах.

«Без свободы слова Запад падет», — подчеркнул Маск на своей странице в соцсети X.

Миллиардер также обратил внимание на комментарий одного из пользователей Х, который считает, что Евросоюз оштрафовал платформу, потому что она «угрожает тоталитарному режиму» Европы.

«Именно так», — согласился Маск.

Напомним, Томас Ренье пояснил, что соцсеть Х нарушила нормы прозрачности.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

