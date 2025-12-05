Ричмонд
Кадыров призвал ВСУ встретиться лицом к лицу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Вооружённые силы Украины встретиться лицом к лицу. Об этом политик написал в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу», — заявил Кадыров.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кадыров получил трофейные автомат и пулемёт из зоны СВО. По его словам, образцы пополнят экспозицию музея, где займут достойное место среди символов мужества, доблести и чести чеченских воинов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

