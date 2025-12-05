Кадыров призвал ВСУ встретиться лицом к лицу

«Если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу», — заявил Кадыров.
Ранее Life.ru рассказывал, что Кадыров получил трофейные автомат и пулемёт из зоны СВО. По его словам, образцы пополнят экспозицию музея, где займут достойное место среди символов мужества, доблести и чести чеченских воинов.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.Читать дальше