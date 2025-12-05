Венгрия заблокировала план ЕС по финансированию Украины за счёт евробондов

Венгрия официально отвергла возможность выпуска облигаций на заседании послов 27 стран ЕС в Брюсселе. Решение Будапешта лишило Евросоюз запасного варианта финансирования Киева в условиях, когда основной план, связанный с активами России на сумму 165 миллиардов евро, также сталкивается с трудностями.
Ранее сообщалось, что США пытаются остановить инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для кредитования Украины. Вашингтон оказывает давление на отдельные страны ЕС, добиваясь блокировки планов Еврокомиссии. Тем временем в Брюсселе продолжают продвигать идею кредита Киеву под обеспечение российских активов — речь идёт о сумме от 185 до 210 млрд евро.
