Венгрия заблокировала план ЕС по финансированию Украины за счёт евробондов

Ранее сообщалось, что США пытаются остановить инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для кредитования Украины. Вашингтон оказывает давление на отдельные страны ЕС, добиваясь блокировки планов Еврокомиссии. Тем временем в Брюсселе продолжают продвигать идею кредита Киеву под обеспечение российских активов — речь идёт о сумме от 185 до 210 млрд евро.