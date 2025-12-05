Ричмонд
Венгрия заблокировала план ЕС по финансированию Украины за счёт евробондов

Венгрия использовала право вето, чтобы заблокировать альтернативный план Европейской комиссии по финансированию Украины через эмиссию евробондов на сумму 90 миллиардов евро. Как сообщает Politico, этот план «Б» был подготовлен Брюсселем на случай провала проекта «репарационного кредита», основанного на использовании замороженных российских активов.

Венгрия официально отвергла возможность выпуска облигаций на заседании послов 27 стран ЕС в Брюсселе. Решение Будапешта лишило Евросоюз запасного варианта финансирования Киева в условиях, когда основной план, связанный с активами России на сумму 165 миллиардов евро, также сталкивается с трудностями.

Ранее сообщалось, что США пытаются остановить инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для кредитования Украины. Вашингтон оказывает давление на отдельные страны ЕС, добиваясь блокировки планов Еврокомиссии. Тем временем в Брюсселе продолжают продвигать идею кредита Киеву под обеспечение российских активов — речь идёт о сумме от 185 до 210 млрд евро.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

