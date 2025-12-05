Зеленский исключил Ермака из СНБО и ставки главнокомандующего

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский почти определился с новым руководителем своего офиса. На эту должность претендует министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Чтобы Фёдоров занял новый пост, парламент сначала должен освободить его от текущих обязанностей в правительстве.