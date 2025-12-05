Зеленский исключил Ермака из СНБО и ставки главнокомандующего

«Постановляю: вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Ермака. Вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего А. Ермака», — указано в документах.
Указы вступают в силу сразу после публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский почти определился с новым руководителем своего офиса. На эту должность претендует министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Чтобы Фёдоров занял новый пост, парламент сначала должен освободить его от текущих обязанностей в правительстве.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.