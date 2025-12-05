Ричмонд
Зеленский исключил Ермака из СНБО и ставки главнокомандующего

Владимир Зеленский исключил Андрея Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и из Ставки верховного главнокомандующего. Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте главы киевского режима.

Источник: Life.ru

«Постановляю: вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Ермака. Вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего А. Ермака», — указано в документах.

Указы вступают в силу сразу после публикации.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский почти определился с новым руководителем своего офиса. На эту должность претендует министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Чтобы Фёдоров занял новый пост, парламент сначала должен освободить его от текущих обязанностей в правительстве.

