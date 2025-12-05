Канал президента России первым набрал миллион подписчиков в мессенджере МАХ

Аудитория официального канала российского главы Владимира Путина «Кремль Новости» в мессенджере MAX превысила 1 млн человек.
Это первый канал в отечественном мессенджере, который преодолел отметку в 1 млн подписчиков. Рост его аудитории заметно ускорился после запуска в MAX чат-бота «Итоги года с В. Путиным».
Бот позволяет пользователям направлять вопросы для предстоящей объединенной прямой линии и большой пресс-конференции президента, запланированной на 12:00 мск 19 декабря.
В сентябре на платформе MAX начал работу официальный канал президента Владимира Путина. В середине дня число подписавшихся на него пользователей достигло 43 тыс. человек. А количество подписчиков за первый день превысило 150 тыс. человек.
При этом ранее правительство РФ назвало цифровую платформу MAX новым национальным мессенджером.