Россия прекратила часть военных соглашений с тремя странами

Документ фиксирует завершение договорённостей между СССР и Канадой по линии военных визитов, заключённых в ноябре 1989 года. Также прекращаются соглашения о взаимодействии с Францией, подписанное в феврале 1994 года, и с Португалией, оформленное в августе 2000 года.