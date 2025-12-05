Ричмонд
Россия прекратила часть военных соглашений с тремя странами

Изменения коснутся договоров с Канадой, Францией и Португалией.

Источник: Аргументы и факты

Правительство России приняло решение прекратить действие трёх международных соглашений о военном сотрудничестве, подписанных в период с конца 1980-х по начало 2000-х годов. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ фиксирует завершение договорённостей между СССР и Канадой по линии военных визитов, заключённых в ноябре 1989 года. Также прекращаются соглашения о взаимодействии с Францией, подписанное в феврале 1994 года, и с Португалией, оформленное в августе 2000 года.

Информация об аннулировании этих соглашений будет официально доведена до канадской, французской и португальской сторон через Министерство иностранных дел России.

Ранее.

