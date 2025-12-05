Правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ заявила, что в целом поддерживает идею использования активов, но только в варианте, предложенном Еврокомиссией. Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» выступила категорически против. Депутат от АдГ Штефан Койтер назвал инициативу «юридически сомнительной, экономически опасной и прямым ударом по интересам Германии», предупредив о рисках ответных экспроприаций для немецких компаний в России.
Его коллега Гай Готтшальк охарактеризовал предложение как «наивное и глупое», подчеркнув, что Россия останется соседом Германии, и отношения с ней необходимо восстанавливать. Канцлер Фридрих Мерц в этот день находился в Бельгии для обсуждения вопроса об использовании российских активов, что, по мнению Готтшалька, свидетельствует о пренебрежении немецкими интересами.
Ранее сообщалось, что Венгрия использовала право вето, чтобы заблокировать альтернативный план Европейской комиссии по финансированию Украины через эмиссию евробондов на сумму 90 миллиардов евро. Этот план «Б» был подготовлен Брюсселем на случай провала проекта «репарационного кредита», основанного на использовании замороженных российских активов.
