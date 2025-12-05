Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бундестаг отверг предложение «Зелёных» об изъятии активов РФ в пользу Украины

Бундестаг Германии отклонил проект обращения фракции «Зелёных» к правительству с предложением инициировать в рамках «Большой семёрки» изъятие замороженных российских активов в пользу Украины. За отклонение документа проголосовали 455 депутатов, против высказались 77, ещё 53 воздержались. «Зелёные» настаивали на передаче Украине более 210 миллиардов евро российских средств.

Правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ заявила, что в целом поддерживает идею использования активов, но только в варианте, предложенном Еврокомиссией. Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» выступила категорически против. Депутат от АдГ Штефан Койтер назвал инициативу «юридически сомнительной, экономически опасной и прямым ударом по интересам Германии», предупредив о рисках ответных экспроприаций для немецких компаний в России.

Его коллега Гай Готтшальк охарактеризовал предложение как «наивное и глупое», подчеркнув, что Россия останется соседом Германии, и отношения с ней необходимо восстанавливать. Канцлер Фридрих Мерц в этот день находился в Бельгии для обсуждения вопроса об использовании российских активов, что, по мнению Готтшалька, свидетельствует о пренебрежении немецкими интересами.

Ранее сообщалось, что Венгрия использовала право вето, чтобы заблокировать альтернативный план Европейской комиссии по финансированию Украины через эмиссию евробондов на сумму 90 миллиардов евро. Этот план «Б» был подготовлен Брюсселем на случай провала проекта «репарационного кредита», основанного на использовании замороженных российских активов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше