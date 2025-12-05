Ушаков считает, что именно Кушнер будет писать план урегулирования по Украине

Вашингтон в конце ноября предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал негативную реакцию у Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября делегации США и Украины провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.-0-