Ушаков считает, что именно Кушнер будет писать план урегулирования по Украине

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные положения возможного мирного плана по украинскому урегулированию может составить именно зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. Такое мнение выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков, информирует ТАСС.
«Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию в Украине, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер», — сказал Ушаков.
Вечером 2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Ключевой темой стало урегулирование конфликта в Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к мирному плану США. Дональд Трамп, комментируя встречу своих спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Кремле, назвав ее «достаточно хорошей».
Вашингтон в конце ноября предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал негативную реакцию у Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября делегации США и Украины провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.-0-