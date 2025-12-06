Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров призвал народ Украины выступить против войны с Россией

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря./ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале обращение после атаки БПЛА на высотное здание в Грозном. В видео он призвал народ Украины выступить против войны с Российской Федерацией.

Источник: РИА "Новости"

«Поодиночке вас они растаскивают. Все выходите и скажите свое слово. Ваших детей убивают, уничтожают. Поэтому выходите и скажите свое слово», — говорит Кадыров в обращении.

Он отметил, что когда украинских военных берут в плен, они просят, чтобы их не отдавали обратно.

«Будьте осторожны, а то вы потеряете свою нацию полностью. Если в Украине есть хотя бы один мужчина, он должен стать впереди, и за ним должен идти народ», — добавил Кадыров.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше