Кадыров призвал народ Украины выступить против войны с Россией

«Поодиночке вас они растаскивают. Все выходите и скажите свое слово. Ваших детей убивают, уничтожают. Поэтому выходите и скажите свое слово», — говорит Кадыров в обращении.
Он отметил, что когда украинских военных берут в плен, они просят, чтобы их не отдавали обратно.
«Будьте осторожны, а то вы потеряете свою нацию полностью. Если в Украине есть хотя бы один мужчина, он должен стать впереди, и за ним должен идти народ», — добавил Кадыров.
