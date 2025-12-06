Курская область, 6 декабря.
Более 100 вэсэушников ликвидированы в Сумской области, часть из них у Курской. Также уничтожено несколько единиц техники, в том числе американские БТР M113 и бронеавтомобиль HMMWV. ВСУ пытались наступать у Юнаковки, но атаки были отбиты. В районе Рыжевки удар нанесён по позициям противника. Из этого села украинские формирования пытались зайти в курский посёлок Тёткино.
Эффективное уничтожение целей подразделениями беспилотных систем. Видео © Telegram / Минобороны России.
Донецкая Народная Республика, 6 декабря.
Бои на Покровском направлении продолжаются. Сейчас ВС РФ ведут освобождение Димитрова (Мирнограда). Здесь украинские подразделения находятся в окружении.
— После окружения Мирнограда бои сместились на рубеж Гришино — Белицкое. Отсюда противник на протяжении осени предпринимал контратаки с целью стабилизировать обстановку в агломерации. Российские войска пытаются на «плечах» отступающих украинских формирований установить контроль над этими населёнными пунктами, — пишут авторы канала «Рыбарь».
Вблизи Константиновки освобождено село Безымянное. На этом участке фронта ведут наступление бойцы группировки «Центр».
— Группировка «Юг» пытается вбить клин в стык подразделений ВСУ, обороняющих этот город и соседнюю Дружковку. Чтобы изолировать их друг от друга, необходимо перерезать трассу Н20. Контроль над Константиновкой и Дружковкой открывает путь на Краматорск и Славянск с юга, — считает военный корреспондент Александр Коц.
Военкор Тимофей Ермаков сообщает об оперативном окружении Северска. Положение гарнизона ВСУ ухудшилось после начала боёв за Свято-Покровское. Там оставалась единственная дорога снабжения сил противника. Сражение в Северске идёт в районе железнодорожного вокзала.
Кризис мобилизации ВСУ: насилие в ТЦК и нехватка личного состава.
Всё больше фиксируется случаев сопротивления сотрудникам территориальных центров комплектования. Доходит до того, что в борьбу вступают домашние животные. В Полтаве питбуль встал на защиту хозяина, которого пытались мобилизовать. Мужчине и собаке удалось отбиться и не попасть на фронт. На этом фоне слуги киевского режима пытаются доказать, что поездка в ТЦК не так страшна.
— Создаётся ощущение, что так называемая «бусификация» — это просто билет на смерть, хотя в реальности всё не так однозначно. У многих мобилизованных выявляют проблемы со здоровьем, и они получают ограниченную категорию годности. Такие люди могут быть направлены в тыловые части, в том числе в структуры ТЦК, — заявил украинский военный юрист.
Представители оперативного командования ВСУ «Запад» утверждают, что в украинском обществе представления о мобилизации вообще складываются на основе российского влияния. Однако из-за нехватки личного состава режим Зеленского уже добрался до студентов. Глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак заявил, что в учебных заведениях проводят проверки поступивших. 50 тысяч человек уже отчислены. Все они мобилизационного возраста. Ещё 200 тысяч пока остаются студентами.
В это же время в украинском Генштабе утверждают, что 90−95% мобилизационных мероприятий проходят без конфликтов. Настолько всё спокойно, что во Львовской области ударом ножа был убит сотрудник ТЦК, ранее принимавший участие в так называемой Антитеррористической операции в Донбассе.
Международное давление: Зеленскому советуют пойти на уступки России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в переговорах, касающихся урегулирования конфликта на Украине, настал ключевой момент. Президент США Дональд Трамп также уверен, что боевые действия в Восточной Европе прекратятся.
— Мы стремимся к миру во всём мире. Мы урегулируем войны на таких уровнях, которых никто никогда раньше не видел. Их восемь. Мы закончим ещё одну. Это российско-украинская война, если это возможно. И я думаю, что в конце концов мы этого добьёмся, — заявил Трамп.
Издание El Pais сообщает, что к европейским политикам приходит понимание, что территориальные уступки от Украины будут необходимы для урегулирования.
— Никто в Брюсселе, никто из европейских союзников Украины публично не признаёт, что стране придётся пойти на эти жертвы. Но эта идея начинает тихо распространяться как меньшее зло. Именно такое восприятие царило на встрече, состоявшейся в эту среду в Брюсселе между некоторыми представителями по вопросам безопасности Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании и главой украинской делегации на мирных переговорах Рустемом Умеровым, — говорится в материале.
Сам же секретарь СНБО Умеров находится в Штатах, где его ожидает спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.