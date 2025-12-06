Новости СВО. Окружение ВСУ в Северске и Мирнограде, прорыв ВС РФ к Дружковке, Трамп и Европа толкают Киев на сдачу территорий, 6 декабря

— Создаётся ощущение, что так называемая «бусификация» — это просто билет на смерть, хотя в реальности всё не так однозначно. У многих мобилизованных выявляют проблемы со здоровьем, и они получают ограниченную категорию годности. Такие люди могут быть направлены в тыловые части, в том числе в структуры ТЦК, — заявил украинский военный юрист.