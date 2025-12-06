Ричмонд
У берегов Болгарии атакованный морским дроном танкер Kairos терпит бедствие

По данным «Морской администрации», экипаж запросил эвакуацию, оказать помощь готовы катер пограничной охраны и два буксира, однако ввиду неблагоприятных метеоусловий спасательная операция отложена до утра 6 декабря. Всю ночь судно будет находиться под наблюдением.

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танкер Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие в районе города Ахтополь в южной части болгарского Черноморья после атаки украинского морского беспилотника Sea Baby. На борту судна находятся 10 человек, непосредственной угрозы их жизням нет, ситуация контролируется болгарской «Морской администрацией», ВМС и пограничной охраной.

Отмечается, что после инцидента с беспилотником в водах Турции 28 ноября Kairos потерял ход, 3 декабря турецкое судно начало его буксировку, но 5 декабря по неизвестным причинам прекратило ее и оставило танкер в территориальных водах Болгарии. Kairos встал на якорь на расстоянии около одной мили от болгарского побережья. Сейчас в этом районе наблюдаются сильный ветер и волнение до 4 баллов.

По данным «Морской администрации», экипаж запросил эвакуацию, оказать помощь готовы катер пограничной охраны и два буксира, однако ввиду неблагоприятных метеоусловий спасательная операция отложена до утра 6 декабря. Всю ночь судно будет находиться под наблюдением.

О национальной принадлежности членов экипажа информации нет.

Администрация города Бургас провела заседание оперативного штаба по борьбе со стихийными бедствиями и авариями, по итогам которого заявила, что угроза экологической катастрофы отсутствует, так как никакого груза на борту танкера нет.

Kairos был построен в 2002 году и включен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Канады. Он шел в Новороссийск, когда 28 ноября попал под удар украинских морских дронов. -0-

