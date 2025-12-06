У берегов Болгарии атакованный морским дроном танкер Kairos терпит бедствие

Отмечается, что после инцидента с беспилотником в водах Турции 28 ноября Kairos потерял ход, 3 декабря турецкое судно начало его буксировку, но 5 декабря по неизвестным причинам прекратило ее и оставило танкер в территориальных водах Болгарии. Kairos встал на якорь на расстоянии около одной мили от болгарского побережья. Сейчас в этом районе наблюдаются сильный ветер и волнение до 4 баллов.