Трамп уверен, что спас миллионы жизней

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удалось спасти миллионы жизней, находясь на посту главы государства.

Источник: Reuters

«Мы спасли миллионы и миллионы жизней. Например, в Конго были убиты 10 миллионов человек, и это очень быстро стремилось к следующим десяти», — сказал Трамп на церемонии вручения ему премии мира ФИФА в центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Глава Белого дома также указал на пример Индии и Пакистана и на «разные войны», которые удалось завершить чуть раньше, чем они начались.

Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино объявил Дональда Трампа первым обладателем премии мира ФИФА, вручив ему золотую медаль и кубок с именем президента США.

Президент ФИФА также зачитал текст сертификата: «Футбол объединяет мир. Премия мира ФИФА ежегодно вручается от имени миллиардов любителей футбола людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям. Федерация ФИФА присуждает премию мира 2025 года Дональду Трампу, президенту Соединённых Штатов Америки, в признание его исключительных действий по продвижению мира и единства по всему миру».

