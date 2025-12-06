Хочется, но страшно. Как реагируют западные СМИ на идею кражи миллиардов России

И в итоге Европа остаётся в дураках. Бельгийское вето было озвучено ещё на октябрьском саммите ЕС и, по мнению Politico, стало серьёзным ударом по западной политике на Украине. «Если бы в октябре лидеры согласились продвигать кредитный план, то это послало бы мощный сигнал Владимиру Путину о долгосрочной силе Украины и твёрдой приверженности Европы обороне. Вместо этого Зеленский и Европа были ослаблены расколами, когда Дональд Трамп, всё ещё надеясь на Нобелевскую премию мира, возобновил усилия по мирным переговорам с союзниками Путина», — пишет издание.