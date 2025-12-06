Во Франции у министра-делегата Лефевра из квартиры украли драгоценности на 10 тыс. евро

Злоумышленники проникли в квартиру поздно вечером, когда там никого не было. Следов взлома двери не обнаружено. Однако грабители могли вскрыть ее при помощи запасного ключа. Лефевр держал ключ в почтовом ящике, который после ограбления пропал. Из квартиры были похищены только ювелирные изделия, а важные документы остались на месте.