Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: переговоры делегаций США и Украины в Майами продолжатся 6 декабря

Переговоры делегаций США и Украины в Майами продолжатся в субботу, 6 декабря.

Источник: Reuters

По данным Axios, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретились с секретарём СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым вечером 4 декабря. Разговор продлился два часа, затем его возобновили утром 5 декабря.

Американский чиновник сообщил изданию, что переговоры в четверг прошли «позитивно» и скорее всего, они продлятся до конца недели.

Согласно публикации США продолжают считать, что компромисс «даже по самому деликатному» территориальному вопросу может быть достигнут.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков выразил мнение, что при составлении плана по Украине «водить ручкой» во многом будет Кушнер.

Также он заявил, что Россия ждёт от США анализа их переговоров с Умеровым.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше