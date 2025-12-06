Axios: переговоры делегаций США и Украины в Майами продолжатся 6 декабря

По данным Axios, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретились с секретарём СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым вечером 4 декабря. Разговор продлился два часа, затем его возобновили утром 5 декабря.
Американский чиновник сообщил изданию, что переговоры в четверг прошли «позитивно» и скорее всего, они продлятся до конца недели.
Согласно публикации США продолжают считать, что компромисс «даже по самому деликатному» территориальному вопросу может быть достигнут.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков выразил мнение, что при составлении плана по Украине «водить ручкой» во многом будет Кушнер.
Также он заявил, что Россия ждёт от США анализа их переговоров с Умеровым.