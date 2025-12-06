Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский утратил статус политического лидера и превратился в человека, ведущего страну к разрушительным последствиям. Он обратился к жителям Украины, подчеркнув, что именно от их действий зависит, смогут ли они изменить ситуацию.
Глава Чечни отметил, что, по его словам, украинцев «разобщают поодиночке», и призвал их проявить волю, чтобы защитить своих близких и остановить дальнейшие трагедии. По его утверждению, страна сталкивается с тяжелыми потерями, и гражданам следует обратить внимание на то, что происходит вокруг.
Кадыров также подчеркнул, что украинцам необходимо проявлять осторожность, иначе, как он считает, существует риск утраты национальной целостности. Он выразил мнение, что первым шаг вперёд должен сделать тот, кто готов взять на себя ответственность, а остальным следует его поддержать.
«Если хоть один мужчина есть в Украине, то он должен встать впереди и за ним должен идти народ», — сказал Кадыров.
Ранее Кадыров предупредил, что в течение следующей недели украинские военные объекты подвергнутся ударам в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины по высотному строению в Грозном.