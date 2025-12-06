Ричмонд
Орбан заявил о ключевом моменте в мирном процессе по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наступил ключевой момент в процессе мирного урегулирования на Украине. Решающее значение сейчас имеют переговоры между Россией и США, сказал он в интервью радиостанции Kossuth.

Источник: Life.ru

Глава венгерского правительства отметил, что если возобладает позиция Евросоюза, стремящегося к продолжению конфликта, то угроза будет только расти. Он призвал дать шанс дипломатии. Орбан не исключил, что в ближайшие несколько дней станет ясно, какое направление примут события.

Ранее Виктор Орбан уже заявлял, что многие европейские политики не хотят признавать поражение в украинском конфликте, так как это спровоцирует «фундаментальное землетрясение» в европейской политике и приведёт к отставкам. По мнению премьер-министра, они боятся признать, что сорванные Западом мирные условия 2022 года были бы для Украины выгоднее, чем возможные будущие. Он сравнил ситуацию с США, где проигравшие политики просто уходят, тогда как в Европе этот процесс гораздо сложнее.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

