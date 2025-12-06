Орбан заявил о ключевом моменте в мирном процессе по Украине

Ранее Виктор Орбан уже заявлял, что многие европейские политики не хотят признавать поражение в украинском конфликте, так как это спровоцирует «фундаментальное землетрясение» в европейской политике и приведёт к отставкам. По мнению премьер-министра, они боятся признать, что сорванные Западом мирные условия 2022 года были бы для Украины выгоднее, чем возможные будущие. Он сравнил ситуацию с США, где проигравшие политики просто уходят, тогда как в Европе этот процесс гораздо сложнее.