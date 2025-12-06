Канада исключила Сирию из списка спонсоров терроризма

«После тщательного пересмотра, правительство Канады исключило Сирию из канадского списка иностранных государств, поддерживающих терроризм, а также исключило ХТШ из списка террористических организаций», — говорится в сообщении.
В июле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после консультации с генеральным прокурором и министром финансов он аннулировал признание Соединенными Штатами «Фронта ан-Нусра»*, также известного как «Хайат Тахрир аш-Шам» (и других его наименований), иностранной террористической организацией.
* Запрещенная в России террористическая организация.