Канада исключила Сирию из списка спонсоров терроризма

В июле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после консультации с генеральным прокурором и министром финансов он аннулировал признание Соединенными Штатами «Фронта ан-Нусра»*, также известного как «Хайат Тахрир аш-Шам» (и других его наименований), иностранной террористической организацией.