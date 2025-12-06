Ричмонд
Канада исключила Сирию из списка спонсоров терроризма

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Канада исключила Сирию из списка государств-спонсоров терроризма, а также перестала считать «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) террористической организацией, об этом сообщил канадский МИД.

Источник: © РИА Новости

«После тщательного пересмотра, правительство Канады исключило Сирию из канадского списка иностранных государств, поддерживающих терроризм, а также исключило ХТШ из списка террористических организаций», — говорится в сообщении.

В июле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после консультации с генеральным прокурором и министром финансов он аннулировал признание Соединенными Штатами «Фронта ан-Нусра»*, также известного как «Хайат Тахрир аш-Шам» (и других его наименований), иностранной террористической организацией.

* Запрещенная в России террористическая организация.

