«Ваших детей убивают»: Кадыров призвал народ Украины выступить против войны с РФ

5 декабря украинские дроны ударили по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Об этом сообщил Рамзан Кадыров. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждения на здании в скором времени будут устранены. Также он пообещал отправить «подарок» в ответ на удар беспилотников по высотному зданию.