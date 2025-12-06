«Ваших детей убивают»: Кадыров призвал народ Украины выступить против войны с РФ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в соцсети обращение после атаки беспилотников ВСУ на высотное здание в Грозном. В видео он призвал жителей Украины выступить против войны с РФ.
— Они вас растаскивают поодиночке. Все выходите и скажите свое слово. Ваших детей убивают, уничтожают. Поэтому выходите и скажите свое слово, — заявил чеченский лидер в Telegram-канале.
По его словам, когда военных ВСУ берут в плен, они просят, чтобы их не отдавали обратно.
— Будьте осторожны, а то потеряете свою нацию полностью. Если на Украине есть хотя бы один мужчина, то он должен стать впереди, и за ним должен идти народ, — подчеркнул Кадыров.
5 декабря украинские дроны ударили по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Об этом сообщил Рамзан Кадыров. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждения на здании в скором времени будут устранены. Также он пообещал отправить «подарок» в ответ на удар беспилотников по высотному зданию.