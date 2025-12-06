Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров призвал украинцев выступить против конфликта с Россией

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей Украины выступить против продолжения конфликта с Россией.

Источник: Life.ru

«Поодиночке вас они растаскивают. Все выходите и скажите своё слово. Ваших детей убивают, уничтожают… Поэтому выходите и скажите своё слово», — сказал он в своём Telegram-канале.

Кадыров также предупредил украинцев: если они не проявят осторожность, могут потерять свою нацию.

«Если хоть один мужчина есть на Украине, то он должен встать впереди и за ним должен идти народ», — добавил он.

Ранее Кадыров пообещал жёсткий ответ на атаку ВСУ по высотке «Грозный-Сити». Он отметил, что эта провокация не имела тактического смысла. Вместе с тем глава Чечни подчеркнул: чеченский народ не запугать взрывами и ударами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше