Кадыров призвал украинцев выступить против конфликта с Россией

Ранее Кадыров пообещал жёсткий ответ на атаку ВСУ по высотке «Грозный-Сити». Он отметил, что эта провокация не имела тактического смысла. Вместе с тем глава Чечни подчеркнул: чеченский народ не запугать взрывами и ударами.