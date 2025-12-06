Кадыров призвал украинцев выступить против конфликта с Россией

«Поодиночке вас они растаскивают. Все выходите и скажите своё слово. Ваших детей убивают, уничтожают… Поэтому выходите и скажите своё слово», — сказал он в своём Telegram-канале.
Кадыров также предупредил украинцев: если они не проявят осторожность, могут потерять свою нацию.
«Если хоть один мужчина есть на Украине, то он должен встать впереди и за ним должен идти народ», — добавил он.
Ранее Кадыров пообещал жёсткий ответ на атаку ВСУ по высотке «Грозный-Сити». Он отметил, что эта провокация не имела тактического смысла. Вместе с тем глава Чечни подчеркнул: чеченский народ не запугать взрывами и ударами.
