Axios: США верят в компромисс по территориям для урегулирования на Украине

Вопрос территорий остаётся наиболее чувствительным в контексте урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

В Вашингтоне по-прежнему считают возможным достижение договорённости по территориальному вопросу, который остаётся наиболее чувствительным в контексте урегулирования конфликта на Украине.

По данным издания Axios, в американской администрации сохраняется убеждение, что даже такие сложные темы могут стать частью потенциального компромисса.

Источник издания уточняет, что представители США и Украины уже провели раунд консультаций в Майами в пятницу. Обсуждение, по словам собеседников, не завершилось на одной встрече и будет продолжено на следующий день.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин уже несколько раз, в том числе на встрече с американской делегацией дал понять, что не отдаст Донбасс киевскому режиму.