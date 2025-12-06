Мерц заявил, что страны ЕС должны разделить риски при использовании активов РФ

Узнать больше по теме

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота

Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.