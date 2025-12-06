Ричмонд
Мерц заявил, что страны ЕС должны разделить риски при использовании активов РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все страны Евросоюза должны нести равные риски при использовании замороженных активов России.

Источник: Life.ru

«Особая уязвимость Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск», — написал Мерц в соцсети X.

По его словам, решение по этому вопросу определит будущее Европы.

5 декабря в Брюсселе прошла встреча Мерца с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером. Стороны обсуждали план по использованию российских активов для выдачи репарационного кредита Украине. Однако к соглашению прийти не удалось.

«У нас был очень конструктивный обмен мнениями. Мы договорились продолжить нашу дискуссию для достижения консенсуса на заседании Европейского совета [на саммите ЕС] 18−19 декабря», — написала фон дер Ляйен в своём аккаунте в X.

В бельгийском депозитарии Euroclear хранится около 140 млрд евро российских активов. Бельгийские власти выступают против их изъятия и настаивают: возможные финансовые потери должны распределить между всеми странами ЕС.

Ранее генеральный директор Euroclear Валери Урбен предупредила Еврокомиссию о серьёзных юридических и финансовых рисках в случае конфискации этих средств. Она напомнила, что активы принадлежат суверенному государству и находятся под защитой международного права.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

