Мерц заявил, что страны ЕС должны разделить риски при использовании активов РФ

«Особая уязвимость Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск», — написал Мерц в соцсети X.
По его словам, решение по этому вопросу определит будущее Европы.
5 декабря в Брюсселе прошла встреча Мерца с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером. Стороны обсуждали план по использованию российских активов для выдачи репарационного кредита Украине. Однако к соглашению прийти не удалось.
«У нас был очень конструктивный обмен мнениями. Мы договорились продолжить нашу дискуссию для достижения консенсуса на заседании Европейского совета [на саммите ЕС] 18−19 декабря», — написала фон дер Ляйен в своём аккаунте в X.
В бельгийском депозитарии Euroclear хранится около 140 млрд евро российских активов. Бельгийские власти выступают против их изъятия и настаивают: возможные финансовые потери должны распределить между всеми странами ЕС.
Ранее генеральный директор Euroclear Валери Урбен предупредила Еврокомиссию о серьёзных юридических и финансовых рисках в случае конфискации этих средств. Она напомнила, что активы принадлежат суверенному государству и находятся под защитой международного права.
