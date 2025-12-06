Baijiahao: Путин перехитрил задавшую вопрос о Китае и Индии журналистку

Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп спросила президента России Владимира Путина, как он выдерживает баланс между двумя странами, у которых сохраняются серьезные разногласия, при том что Москва стремится к хорошим отношениям и с Нью-Дели, и с Пекином. Об этом написало китайское издание Baijiahao.
Авторы статьи высказались, что таким вопросом представительница СМИ пыталась вынудить российского лидера сделать выбор между КНР и Индией и создать дополнительное напряжение.
Но глава РФ избежал прямого противопоставления и «разбил» саму постановку вопроса, отмечается в публикации.
— Путин не стал обсуждать спорные моменты между Индией и Китаем. Он назвал обе страны «самыми близкими друзьями» России и подчеркнул, что Москва высоко ценит сотрудничество с ними и не считает возможным вмешиваться в их двусторонние отношения, — сказано в материале.
5 декабря президент Индии Драупади Мурму во время приема по случаю приезда Владимира Путина в страну угостила его изысканным вегетарианским ужином с фаршированными сморчками и бульоном из листьев моринги.