Baijiahao: Путин перехитрил задавшую вопрос о Китае и Индии журналистку

Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп спросила президента России Владимира Путина, как он выдерживает баланс между двумя странами, у которых сохраняются серьезные разногласия, при том что Москва стремится к хорошим отношениям и с Нью-Дели, и с Пекином. Об этом написало китайское издание Baijiahao.