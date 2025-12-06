Госдеп: США и Украина отметили необходимость шагов по прекращению огня

Как следует из документа, представители двух стран в ходе консультаций подчеркнули, что «шаги по прекращению огня и деэскалации» нужны, чтобы не допустить возобновления конфликта, а также для реализации «комплексного плана по восстановлению Украины».
В переговорах участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов.