Госдеп: США и Украина отметили необходимость шагов по прекращению огня

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Представители США и Украины на переговорах во Флориде относительно урегулирования украинского кризиса указали на необходимость шагов по прекращению огня и деэскалации напряженности. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Госдепартамента.

Источник: AP 2024

Как следует из документа, представители двух стран в ходе консультаций подчеркнули, что «шаги по прекращению огня и деэскалации» нужны, чтобы не допустить возобновления конфликта, а также для реализации «комплексного плана по восстановлению Украины».

В переговорах участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов.

