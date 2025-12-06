Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп: Представители США и Украины договорились о рамках мер безопасности

В ходе переговоров во Флориде представители США и Украины согласовали комплекс мер в сфере безопасности и обсудили «средства сдерживания», необходимые для долгосрочного мира. Согласно заявлению Госдепартамента, стороны также обсудили результаты недавней встречи американских и российских представителей и возможные шаги к прекращению конфликта.

Встречи проходили 4 и 5 декабря в Майами с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Украинскую делегацию возглавляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В Госдепе назвали переговоры конструктивными.

Стороны вновь соберутся 6 декабря, чтобы продолжить обсуждение, добавил Уиткофф в соцсети Х.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что разработанный США пакет из 28 пунктов по урегулированию украинского кризиса остаётся актуальным и подлежит обсуждению. По его словам, пункты предлагалось разделить на четыре отдельных пакета, что не меняет сути предложений и их назначения.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше