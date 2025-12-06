Госдеп: Представители США и Украины договорились о рамках мер безопасности

Встречи проходили 4 и 5 декабря в Майами с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Украинскую делегацию возглавляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В Госдепе назвали переговоры конструктивными.
Стороны вновь соберутся 6 декабря, чтобы продолжить обсуждение, добавил Уиткофф в соцсети Х.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что разработанный США пакет из 28 пунктов по урегулированию украинского кризиса остаётся актуальным и подлежит обсуждению. По его словам, пункты предлагалось разделить на четыре отдельных пакета, что не меняет сути предложений и их назначения.
