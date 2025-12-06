Ричмонд
Трамп пустился в пляс на жеребьёвке ЧМ-2026 под одну из своих любимых песен

Президент США Дональд Трамп стал неожиданным участником музыкального номера в ходе церемонии жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: Life.ru

После завершения официальной части мероприятия на сцену вышла группа Village People, исполнившая хит Y.M.C.A., который часто звучит на мероприятиях с участием американского лидера. Трамп, находившийся на трибуне, начал танцевать под музыку, вызвав аплодисменты присутствующих.

Танец Трампа на жеребьёвке ЧМ-2026. Видео © Х / Rapid Response 47.

Напомним, жеребьёвка групп чемпионата мира по футболу 2026 года состоялась в Вашингтоне. В матче открытия турнира встретятся сборные Мексики и ЮАР. На данный момент известны 42 из 48 участников турнира. Стыковые матчи состоятся 26 и 31 марта. Полный список групп опубликовал Life.ru.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

