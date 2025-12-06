У берегов Болгарии спасают атакованный морским дроном ВСУ танкер Kairos

Спустя несколько часов был атакован танкер Virat, находившийся в 35 морских милях от турецкого побережья. На его борту было 20 членов экипажа, утром 29 ноября судно подверглось повторному удару. По данным Marine Traffic и телеканала БНТ, Kairos и Virat ходят под флагом Гамбии и включены в санкционные списки, связанные с российским экспортом нефти. Bloomberg указывал, что Kairos находится под санкциями Евросоюза и Великобритании.