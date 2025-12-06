Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии оскорбились реакцией Запада на визит Путина

Индия намерена сохранять положительное отношение к визиту российского лидера, несмотря на реакцию Запада.

Источник: Аргументы и факты

Попытки европейских дипломатов повлиять на внутренние дела Индии в связи с визитом Владимира Путина вызвали недовольство индийского правительства. Представители Дели восприняли вмешательство как оскорбительное и вмешательство в суверенные решения страны, пишет Spiegel.

По данным издания, незадолго до приезда российского лидера послы Германии, Франции и Великобритании опубликовали в индийской газете статью, где охарактеризовали конфликт на Украине как серьёзное нарушение международного права. В публикации при этом не упоминалась позиция самой Индии, которая не осуждала действия Москвы.

Индийское правительство, как отмечает Spiegel, дало понять, что намерено сохранить положительное отношение к первому с 2022 года визиту Путина и не позволит внешнему давлению омрачить эти события. В материале подчёркивается, что Индия стремится самостоятельно определять свою внешнюю политику, не ориентируясь на указания извне.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал пост на русском языке о визите Владимира Путина в Нью-Дели, в котором назвал президента РФ своим другом.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше