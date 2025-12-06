В Индии оскорбились реакцией Запада на визит Путина

Попытки европейских дипломатов повлиять на внутренние дела Индии в связи с визитом Владимира Путина вызвали недовольство индийского правительства. Представители Дели восприняли вмешательство как оскорбительное и вмешательство в суверенные решения страны, пишет Spiegel.
По данным издания, незадолго до приезда российского лидера послы Германии, Франции и Великобритании опубликовали в индийской газете статью, где охарактеризовали конфликт на Украине как серьёзное нарушение международного права. В публикации при этом не упоминалась позиция самой Индии, которая не осуждала действия Москвы.
Индийское правительство, как отмечает Spiegel, дало понять, что намерено сохранить положительное отношение к первому с 2022 года визиту Путина и не позволит внешнему давлению омрачить эти события. В материале подчёркивается, что Индия стремится самостоятельно определять свою внешнюю политику, не ориентируясь на указания извне.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал пост на русском языке о визите Владимира Путина в Нью-Дели, в котором назвал президента РФ своим другом.