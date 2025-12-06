Ричмонд
Spiegel: ФРГ, Франция и Великобритания оскорбили Индию из-за визита Путина

Попытки европейских дипломатов вмешаться во внутренние дела Индии из-за визита президента Российской Федерации Владимира Путина были восприняты Нью-Дели как оскорбительные. Об этом написало немецкое издание Spiegel.

Незадолго до визита главы РФ в Индию послы Германии, Франции и Британии написали статью для индийской газеты, где назвали конфликт на Украине жестоким нарушением международного права.

— Они не упомянули Индию, которая никогда не осуждала политику Путина. Но индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством, — сказано в статье.

Отмечается, что власти Индии не позволят ничему «омрачить свою радость по поводу первого визита лидера России с 2022 года».

Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп спросила Владимира Путина, как он выдерживает баланс между двумя странами, у которых сохраняются серьезные разногласия, при том что Москва стремится к хорошим отношениям и с КНР, и с Индией. Об этом написало китайское издание Baijiahao.