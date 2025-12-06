Глава Минтранса Колумбии заявила ИКАО о саботаже США

«Передаются вводящие в заблуждение сигналы, кибератаки, сигналы, направленные на то, чтобы нарушить работу оборудования определения местоположения, GPS. Я думаю, что это уже переходит все границы. И я думаю, что здесь должно быть заявление, надеюсь, сегодня, со стороны ИКАО и международных инстанций», — сказала Рохас в ходе общения с журналистами, комментируя уведомления США об опасности полетов в венесуэльской зоне Майкетия, где расположен столичный аэропорт, запись ее слов опубликовала радиостанция Blu Radio.
Она добавила, что сейчас «технологический саботаж в воздушном пространстве» в любой точке мира является преступлением.
«Мы не можем этого допустить. Международное сообщество не может этого допустить», — добавила Рохас.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 21 ноября рекомендовало «проявлять крайнюю осторожность при полётах в зоне ответственности Майкетии на любой высоте из-за ухудшения ситуации с безопасностью и роста военной активности в Венесуэле и вокруг неё». После этого свои рейсы приостановили авиакомпании Iberia (Испания), GOL (Бразилия), Avianca (Колумбия), TAP (Португалия), Latam Airlines, Turkish Airlines, Air Europa и Plus Ultra.
Правительство Венесуэлы после отказа авиакомпаний от полетов в Каракас отозвало разрешения у шести из них, посчитав, что они присоединились к действиям США, которые Каракас квалифицирует как терроризм. Национальная ассамблея Венесуэлы создала специальную комиссию для расследования и установления ответственности за эти действия, чтобы затем направить соответствующую жалобу в международные инстанции.