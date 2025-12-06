Глава Минтранса Колумбии заявила ИКАО о саботаже США

«Передаются вводящие в заблуждение сигналы, кибератаки, сигналы, направленные на то, чтобы нарушить работу оборудования определения местоположения, GPS. Я думаю, что это уже переходит все границы. И я думаю, что здесь должно быть заявление, надеюсь, сегодня, со стороны ИКАО и международных инстанций», — сказала Рохас в ходе общения с журналистами, комментируя уведомления США об опасности полетов в венесуэльской зоне Майкетия, где расположен столичный аэропорт, запись ее слов опубликовала радиостанция Blu Radio.